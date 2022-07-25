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中鋁66億人幣收購 雲南鋁業19%股權

股樓投資 15:33 2022/07/25

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資源股中國鋁業(02600)宣布，斥約66.62億元人民幣向控股股東，收購內地上市的同系企業雲南鋁業股份（深：000807）的19％股權，令持股上升至約２29.1％，成為其附屬公司，且雲鋁股份財務業績將在其財務報表中合併入帳。集團指，以每股10.11元人幣收購雲鋁股份約6.59億股，每股作價為雲鋁股份前30個交易日的每日加權平均價格算術平均值。至3時1５分，中鋁報2.85元上升2.1%。

【恒大風波】恒大物業134億元強制執行調查結果出爐 多位高層被解聘  詳情請看【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼 

雲鋁股份從事重熔用鋁錠及鋁加工製品等業務，去年純利42億元人幣，去年底淨資產帳面值約209億元人幣。中鋁認為，本次交易有利於進一步解決公司與雲 鋁股份的同業競爭問題，有效減少本公司的日常關聯交易；雲鋁股份併入公司後，有助於進一步提升公司的行業地位和盈利能力，依託雲鋁股份在清潔能源上 的優勢，進一步提升公司綠色鋁產能佔比，有利於推動公司綠色低碳高質量發展；同時，可以更好發揮公司與雲鋁股份在業務和管理上的協同性，實現鋁產業 一體化、集約化管理，為公司帶來可持續的投資回報。

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撰文 : 李尚毅

中國鋁業（02600） 港股

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