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【寵物保險】150種貓狗受保　OneDegree熱門投保貓狗有哪3大品種？

Hot Talk 10:30 2022/07/25

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【寵物保險】保150種貓狗　OneDegree熱門投保貓狗有哪3大品種？

隨著寵物地位提高，寵物保險日漸普遍，雖然暫時寵物保險僅覆蓋貓狗，但獲投保的熱門品種已不限純種。據OneDegree數據，該公司寵物保險的3大熱門投保貓狗品種，包括了唐狗及一般家貓。

頭3位受保狗隻品種：

  • 第1位貴婦
  • 第2位柴犬
  • 第3位唐狗
    點擊圖片放大
    +2

 

頭3位受保貓隻品種：

  • 第1位英短
  • 第2位家貓
  • 第3位布偶
    點擊圖片放大

 

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟指，非純種貓狗也成熱門投保寵物，反映為寵物投保的主人不一定是有錢人，也有很多愛動物的中產人士。他又指，OneDegree目前接受超過90個品種的狗隻和近60個品種的貓隻投保，數目高於市場其他有提供寵物保險的同業。

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記者：余倩敏

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