【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

美國周四舉行議息會議，市場原預期有機會加息1厘，但隨著聯儲局官員言論態度審慎，加上7月採購經理調查顯示，美國企業活動出現兩年多來的首次萎縮。消息令市場更憂慮美國經濟將陷衰退，加息取態會較保守。美國國債當地時間周五（22日）孳息率全線下挫，30年期國債孳息率5月底以來首度跌破3厘。

市場預期聯儲局將會放慢加息，芝商所FedWatch工具顯示，7月底有8成機會加息0.75厘，之後9月有53%機率加息0.5厘。《路透社》指，大部分經濟學家預計聯儲局本周將會加息0.75厘，到9月再加息0.5厘。

財政司司長陳茂波指，環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。整體經濟而言，年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%。下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，但情況亦難言理想，本港下半年經濟復甦的步伐和力度仍存在相當挑戰。

美股踏入業績高峰期，本周將有更多重磅股份公布業績，隨著Snap（美：SNAP）沒有發布第三季度財務指引，市場對科網股份的盈利前景將高度關注，本周就有蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）、甲骨文（美：ORCL）及英特爾（INTC）等公布業績。

重點新聞：

1.【美國加息】美國國債孳息率全線跌 市場料聯儲局7月加息0.75厘後 9月或只加0.5厘

2.【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲 聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

3.【香港經濟】陳茂波：下年經濟復甦步伐及力度具挑戰 籲市民審慎置業或投資

4.【TWTR】Twitter上季虧損擴3倍至2.7億美元 收入倒退歸咎馬斯克

5.【恒大危機】恒大：董事會要求CEO夏海鈞及CFO潘大榮辭職

6.【歐洲經濟】英國及歐元區7月PMI齊遜預期 法德製造業PMI齊跌穿榮枯線 （第二版）

7.【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微 香港全年GDP增0.2%

8.【最優惠利率】大和：P息下半年累計料加1.75厘、明年再加1厘 明年底將加至7.75至8厘

9.【歐洲加息】歐央行行長拉加德：將繼續加息 直至通脹率回落至2%

港股ADR上周五收市：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：葉志偉