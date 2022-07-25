【虛擬保險】借金融科技攻一般保險市場　OneDegree郭彥麟：寵物險成皇牌產品

以金融科技定位的OneDegree Group上半年總收入已超去年全年，公司反其道僅提供被指利潤微薄的一般保險，成功將寵物險發展為皇牌產品，並擬擴展至貓狗以外。OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，公司憑藉金融科技，透過壯大業務規模取得成本優勢。

主打「大眾富裕層」不講究年齡職業

郭彥麟透露，公司職位數目雖按年增近50%，但業務增幅已遠超員工數目，OneDegree Group單計第二季銷售按年增長3倍，上半年保單數目較去年下半年多48%，全因在金融科技下做到「成本更低，保得更足」。 績佳下將回饋網上保險（B2C）業務員工，包括發放5000元消費券現金獎並給予Staycation贊助。

坐擁金融科技輸出（B2B）與網上保險（B2C）兩大業務，郭彥麟指後者仍是OneDegree Group主要收入來源。其B2C 業務主打追求生活品質並注重身心健康的「大眾富裕層」，具體年齡及職業均無定義，間中「飲杯Starbucks咖啡」的人士已是。具體數字上，公司家居保險主要客戶介乎31至35歲，危疾保險客戶則大多為25至34歲，後者男性佔保單量逾6成。

擬縮短5天索償保證

OneDegree Group寵物險續保率近9成，保障的狗隻和貓隻品種分別有90個及近60個。正積極研究將保障寵物類型擴展至貓狗以外，屬市場首創。公司早前更推出同性權益家居保險，以針對市場保障缺口，由著手研究至面世僅用了5個月時間，市場反應理想。

展望未來，郭彥麟指會拉闊健康險種至危疾以外，惟無計劃擴大至儲蓄險。B2B業務則面向國際，主打網絡安全及保險系統，下半年將進軍澳洲及北美洲。作為初創，OneDegree Group約200名員工有半數負責科技相關工作，公司價值之一是代表永不放棄的「warrior」，同時亦講究反應快兼夠創新。體現在服務上，郭彥麟指其網上保險向客戶許下了5天索償保證且已達標，未來有意進一步縮短索償處理時間。

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記者：余倩敏