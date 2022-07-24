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【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

股市 21:50 2022/07/24

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外圍本周繼續聚焦美股業績，傳統類股份有通用汽車（美：GM）、福特汽車（美：F）及可口可樂（美：KO），科技類股份則有蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、甲骨文（美：ORCL）及英特爾（INTC）等。由於Snap（美：SNAP）及Twitter（美：TWTR）兩大社交平台業績差過市場預期，Snap首席財務官更表示廣告行業的整體增長速度正在放緩，令市場更關注周三公布業績的Meta（美：META）。

三分之二美國消費者計劃減少未來6個月開支

美國聯儲局周四將公布議息結果，由於上周歐洲央行加息0.5厘令市場意外，投資市場擔心同樣承受通脹壓力的聯儲局或有機會加息1厘。摩根士丹利調查顯示，在2000名受訪者中，三分之二美國消費者認為，會基於通脹而計劃減少未來6個月開支。

標普全球的7月採購經理調查顯示，美國企業活動出現兩年多來首次萎縮，市場更憂慮美國經濟將陷衰退。美國國債孳息率上周五全線下挫，10年期債息率跌穿2.8厘，30年期債息更是5月底以來，首度跌破3厘，顯示市場預測聯儲局有機會放慢加息步伐。《路透社》指，大部分經濟學家預計聯儲局本周將會加息0.75厘，到9月再加息0.5厘。

道指上周五收報31899點，全周升1.9%；納指收報11834點，全周升3.3%；標指收報3961點，全周升2.5%。

本周外圍重點業績及數據一覧
日期 項目 預測 前值
25/07

業績-盤前：飛利浦

-盤後：威而浦 
美國7月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 -22 -17.7
26/07 美國5月FHFA房價（按月） 1.5% 1.6%

美國6月新屋銷售

 

 66.1萬 69.6萬

業績-盤前：UPS、可口可樂、通用汽車，麥當勞

-盤後：甲骨文、微軟、VISA 
27/07 美國6月零售庫存 1.1% 1.1%
美國6月耐用品訂單 -0.3% 0.8%
美國6月成屋待完成銷售（按月） -1% 0.7%

業績：-盤前： Shopify，Spotify

-盤後： Meta、福特汽車，高通 
28/07 美國申領失業救濟金人數 25 25.1
美國連續申領失業救濟金人數 138 138.4
美國第二季GDP（按季） 0.5% -1.6%

業績： -盤前：輝瑞、萬事達卡，Hertz

-盤後： 蘋果、亞馬遜，英特爾 
29/07 美國7月密歇根大學市場氣氛 51.1 51.1
美國7月MNI芝加哥採購經理人指數 55.2 56
歐元區7月CPI預估（按年） 8.7% 8.6%
歐元區第二季GDP（按季） 0.2% 0.6%
業績： -盤前：雪佛龍、埃克森美孚，P&G 

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