英超模重提出道險拍半裸照 揭時裝界陰暗面（多圖）

英國超級名模Kate Moss成名多年，當年憑半身裸照一鳴人。時隔多年後，Kate Moss再次提起成名作，坦言當日其實十分痛苦，透露更年幼差點拍攝半裸照。另外，Kate Moss亦談及時裝界的陰暗面，直言自己無故成為批評對象，亦指摘行內對瘦的過分追求。

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48歲的Kate Moss周日（24日）受訪時再次提起，出道時已被要求半身赤裸拍照。拍攝時Kate Moss僅15歲，她憶起當日被男攝影師要求除去上衣時，即使對自己身體感到害羞，但仍然決定脫衣。

Kate Moss表示，當日聽到脫衣要求時感覺事情似乎有點不妥，決定收拾東西離開。自此以後，Kate Moss自稱防備心大幅提高，可以早早察覺危險。

現時Kate Moss知名的半裸照為與女攝影師Corinne Day於1990年合作的作品，但前者指當日其實十分痛苦。Kate Moss透露，當日不止要赤裸上身拍攝，更被要求扮豬發出叫聲，稱結束拍攝後痛哭一場。

Kate Moss亦稱當日十分不想脫上衣，因為對赤裸一事感到不自在。但她耐不止Corinne Day遊說及提出拍攝時裝雜誌《ELLE》的機會，最終作出困難決定。雖然滿意作品成果，亦成為生涯轉捩點之一，但Kate Moss自認用自己的痛苦成就好友的事業。

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Kate Moss與Corinne Day於1993年再次合作，但作品被批支持過求過瘦及使用藥物。Kate Moss認為自己是代罪羔羊，成為其他人有問題時的「出氣袋」。她堅稱從未患有厭食症，亦未吸食過毒品，強調當日的瘦態是天生，而且仍對拍攝有熱情或走show。

另外，Kate Moss被指曾在2009年聲稱「無嘢比好瘦既感覺更加好」（nothing tastes as good as skinny feels），她指句子被斷章取義，遭人利用作吸引目光的精彩發言。Kate Moss稱當出事時，就有不少虛偽的人出現，試圖搶走她的一切，包括其女兒。

Kate Moss早前亦有在前男友尊尼狄普（Johnny Jepp）及其前妻Amber Heard的案件中作證，她為此表示，自己從未被尊尼狄普踢落樓梯，認為有必要講出真相。

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責任編輯：吳漢培

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