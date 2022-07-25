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意黑手黨年輕成員愛TikTok炫富 網民籲警察執法打黑

環球社會熱點 08:05 2022/07/25

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西方不少影視作品下的意大利黑手黨令人聞風喪膽，而且低調作風，但現實中的年輕黑手黨成員卻經常在社交媒體打卡炫富。黑手黨主要勢力之一﹑「卡莫拉」首領的兒子更成為TikTok「KOL」，據悉他們高調舉動引起組織內年長成員不滿。

F1前主席愛女兩億珠寶失竊 靠賊人發自拍裸照破案 【下一頁】

黑手黨（Mafia）組織卡莫拉（Camorra）發跡於南部卡帕尼亞（Campania）首府拿坡里（Naples），是黑手黨歷史最悠久、規模最大的主要勢力之一。

卡莫拉首領的兒子馬里諾（Crescenzo Marino）經常在TikTok分享奢華生活，包括身穿名牌服飾及手錶，在巴黎駕駛法拉利、與多隻鬥牛㹴玩耍以及與知名歌手會面等影片。他現今擁有逾4.3萬名粉絲成為一名KOL、更獲近9萬個讚好，毫不擔心其敏感家庭背景。

亦有很多卡莫拉成員在 TikTok上載影片駕車名車、大搞聚會炫富，甚至利用平台散播仇恨資訊及招募成員。據悉，卡莫拉首領、多位重量級組織人士對高調舉動感不滿。

    點擊圖片放大
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印度高官飲「聖河」水證乾淨 2日後需飛機送院（有片） 【下一頁】

一名被黑手黨謀殺的男子親屬透過TikTok向警方發信息，促請他們盡快逮捕成員歸案，否則會用自己方式解決。

Salerno大學現代史教授、黑手黨專家Marcello Ravveduto表示，卡莫拉年輕成員沉迷TikTok，在平台吸引墨西哥毒梟成為粉絲。Ravveduto指就連羅馬犯罪分子都在TikTok相當活躍，認為警方應與TikTok合作打撃罪犯。

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責任編輯：郭麗明

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