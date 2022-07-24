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淨流入28.2億元人民幣 北水有氣無力

股樓投資 18:58 2022/07/24

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港股全周高低波幅只得817點，缺乏方向，恒指收報20609點。同樣地，北水流向也是無甚睇頭，來自港股通的淨流入28.2億元人民幣，比上周增加15.6%。其實，北水流向個別股份的數額一樣「細眉細眼」，啟示性十分有限。
其中，「10億」級別的股份，只有騰訊控股（00700）一隻，一周淨買入17.6億元，股價表現算是不過不失，累計微升2.2%，收報332元。至於美團（03690）只流入3.5億元，明顯不是北水的焦點所在。
值得注意是，傳統派高息的舊經濟股，再進入北水的射程範圍，中國移動（00941）有5.3億元進帳；中海油（00883）凈買入3.9億元，股價亦跑贏大市，一周累漲5.7%，收報9.85元。然而，電動車板塊備受冷落，理想汽車（02015）、小鵬汽車（09868）淨賣出4.1億元和3.9億元，比亞迪（01211）亦流出4,211萬元。

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同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

本文節録至imoney767期北水追蹤

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（7月21日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為7月13至19日

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

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編輯：黃銳

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