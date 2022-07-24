【人事調動】福士換帥　保時捷行政總裁兼任福士CEO

德國汽車製造商福士汽車Volkswagen（德：Xeltra）周五現人事變動，現任行政總裁Herbert Diess將於8月底卸任，保時捷（Porsche）行政總裁Oliver Blume將兼任福士行政總裁一職，9月1日生效。福士同時委任財務總監Arno Antlitz兼任營運總監，以協助Blume的日常運作。

福士主席Hans Dieter Potsch感謝Diess在公司轉型路上擔當關鍵角色，投入大量資金製造電動車，不僅帶領公司度過極其動盪的時間，同時實施全新策略。

保時捷料第四季進行IPO

福士2015年經歷「柴油門」（dieselgate）醜聞後，Herbert Diess於2018年上任福士集團行政總裁一職。任內曾將集團旗下12大品牌重新規劃，劃分出三個級別，分別為Volume、Premium以及Super Premium三大類別。

外電消息指，Oliver Blume一直推動保時捷上市，料將於第四季IPO，為其軟件、電池及電動車提供資金，但市場不景氣下，集資或較預期少數十億美元。

相關文章：

【電動車】福士汽車CEO：半導體供應問題可能在數周內緩解 正加快投產縮短交貨時間

【新股IPO】保時捷中國CEO：分拆上市事宜需與福士共同商討 保時捷仍維持較高盈利能力

編輯：宋沛恩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#