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【新冠疫情】南韓收緊防疫 旅客入境首日做核酸

環球社會熱點 18:29 2022/07/24

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南韓新冠肺炎疫情反彈，當局收緊入境防疫措施。南韓防疫部門周日（24日）宣布，所有入境旅客周一起（25日），需要在24小時內接受核酸檢測。防疫部門建議旅客應留在住處，直至取得陰性結果。

日本秋季擬開打第5針疫苗 縮短接觸者隔離時間（第二版） 【下一頁】

南韓防疫部門將入境核酸（PCR）檢測時限由72小時縮短至24小時，同時周一開始所有旅客入境南韓首日需做核酸檢測，最遲入境48小時內取得陰性檢測證明。防疫部門建議，旅客接受採樣後應避免外出，直至有陰性結果。

若疫情繼續擴散，防疫部門或不再認可快速檢測，並要求入境旅客必須提交核酸檢測陰性證明。至於旅客仍然要提供在出發前2日內進行的PCR檢測陰性證明。

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周日通報，當地單日新增逾6.54萬宗新冠確診病例，包括333宗海外輸入病例。單日確診連續第3日少於7萬宗，仍按周增加1.62倍。

南韓6月豁免入境強制隔離，增飛國際航班。自6月24日起，當地輸入病例維持3位數、最近一周單日輸入個案平均約300宗。

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責任編輯：郭麗明

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