高利率加通脹打擊 美國樓按需求降至22年來新低

據外媒《NBC》報道，在更高的利率和通脹加劇影響下，美國樓按需求降至22年來新低。

根據 美國抵押貸款銀行協會(MBA, Mortgage Bankers Association)公佈的數據顯示， 上周 樓宇按揭 需求較前一周下降超過 6%，達到2000年以來的最低水平。

由於現時利率幾乎是1月份的兩倍，但美國樓價仍居高不下，買家已經失去了相當大的購買力，美國樓按申請本週下降了 7%，比 2021 年的同一周下降了 19%。。

MBA 經濟學家Joel Kan表示：「由於經濟前景疲軟、高通脹和持續的負擔能力挑戰正在影響買家需求，傳統貸款和政府貸款的購買活動均有所下降。」

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報道指， 美國30年期固定利率樓按（647,200 美元或以下）的平均利率從5.74%上升至5.82%，首付20%以下的貸款點數（point，美國部分銀行可以買1個point來降低0.25%利率。通常1個point的費用是貸款額度的1%）從0.59上升到0.65。

對利率高度敏感的樓宇加按需求在本周下降了4%，比去年同一周下降了80%，也處於22年的低點，但買樓需求的下降，導致樓宇加按的份額從前一周的30.8%上升到31.4%。

Mortgage News Daily的首席運營官Matthew Graham指出，「因為市場將在下周三（7月27日）消化聯儲局的最新政策公告，美國樓按利率或將有大變化。」

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編輯：黃銳