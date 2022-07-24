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【美國經濟】通脹令美國消費者緊縮開支　超市自家品牌受惠銷量翻倍

商業 18:14 2022/07/24

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美國通脹率持續高企，當地消費者開始改為購買超市自家品牌商品，這股趨勢預料將讓大型食品品牌面對價格戰。（法新社圖片）

美國通脹率持續高企，當地消費者開始改為購買超市自家品牌商品，這股趨勢預料將讓大型食品品牌面對價格戰。

【企業裁員】為應對通脹及油價上升　美國7-11將裁員約880人

《華爾街日報》報道，疫情期間，美國自有品牌商品的製造商受挫於供應鏈問題，比知名食品大廠的銷售額差。惟隨著今年3月汽油價格上漲，美國人緊縮預算，情勢逆轉，超市自家品牌商品的銷售額上升、貨架上的商品補貨速度更快。

消費者難再回頭

超市推出的自有品牌商品通常比大廠的同類商品便宜，因無需支付高昂的行銷費用，以及像大廠一樣推出不同容量或多元口味的產品線。

美國最大的自有品牌生產商TreeHouseFoods，其行政總裁Steve Oakland表示，通貨膨脹下，過去4個月，超市自有品牌商品達到史上最熱銷；自有品牌顧問公司Daymon副總裁Aimee Becker則表示，現時有7成消費者考慮購買超市自有品牌的商品。依照過去的研究，消費者一但從大品牌轉向商家自有品牌，就很難再回頭。

自有品牌價格平均低3成

美國消費者熟悉的自有品牌還包括Costco推出的Kirkland、Whole Foods超市的365系列等。過去幾年以來，商家自有品牌搶佔食品大廠的市場，銷售額直接翻倍。

通脹效應加上經濟衰退，跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）專家估計，以咖啡、麥皮、熟食和冷凍蔬菜等商品為例，自有品牌的價格平均低3成，食品大廠恐將面臨價格保衛戰。

【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救

【日本經濟】日本旅遊業受挫　旅行社HIS出售豪斯登堡套現

責任編輯：李智美

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