美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊

除歐洲以外，美國亦深受熱浪來襲困擾。當地有專家指出，持續的熱浪及乾燥環境已對美國農業構成壓力，威脅粟米及大豆等眾多農作物今年的收成，連帶畜牧業亦可能受影響。

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田納西州粟米種植農夫桑德斯（Eddie Sanders）表示，受嚴熱及乾旱天氣影響，今年收成只有往年3分1至一半。桑德斯寄望大豆收成不受影響，但若熱浪持續至8月，大豆收成亦有失收風險。

由於今年春天濕度較高，美國中西部眾多農場延後種植粟米及其他農作物。因此，現時當地不少地區的粟米種植才進入授粉期。但約3成粟米種植區及26%大豆種植區正經歷乾旱天氣，授粉過程受影響，普渡大學（Purdue University）農業學家昆恩（Dan Quinn）指每日損失約9%。

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不過，不少分析師及交易員仍看好粟米市場前景，指多個農業大州如伊利諾伊州（Illinois）﹑印地安納州（Indiana）及部分艾奧瓦州（Iowa）地區近來持續降雨。美國農業部上周一（18日）發表的粟米生產報告亦指出，粟米產出仍然穩定。

有農業分析師則指出，部分地區假如持續高溫，導致粟米最終失收，畜牧業的生產成本或因此上升。農業部數據指出，俄克拉何馬州（Oklahoma）的牧場因近來熱浪，導致養飼﹑化肥﹑燃料及其他成本已經上升，並加快出售牲口。

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責任編輯：吳漢培

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