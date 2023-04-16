▲ 【新股IPO】普樂師通過上市聆訊 去年少賺10%

普樂師周日（16日）通過上市聆訊，集團2022年純利按年減少10.2%至5270.2萬元（人民幣，下同），收入按年增48.5%至約6.2億元。

普樂師毛利率按年減少12.8個百分點至28.1%，服務涵蓋內地31個省逾45.3萬觸點用戶，首9個月錄接近80%任務完成率，客戶數目按年增1.5倍至143個，當中39個為品牌客戶，每個客戶平均收益按年跌45%。

實地解決方案服務收入增52%

普樂師主要為快速消費品品牌商，提供數字化銷售及營銷服務及SaaS+服務，以加強客戶線下銷售及營銷效率及效用，以收入劃分，定制解決方案按年增68.5%至4.6億元；任務與營銷人員匹配收入按年增加38.5%至8206.2萬元；營銷人員派駐收入按年減少29.8%至4871.3萬元；Saas訂閱收入增達85.8%至2771.2萬元。集團解釋去年收入大增歸因現有品牌客戶增加定制營銷解決方案支出，2021年底獲得新客戶貢獻收益；部分營銷人員派駐服務客戶轉向定制營銷解決方案。

普樂師擬將業務拓展至東南亞及日本

普樂師預期集資額將作提升其核心技術及基礎研發，建立雲端銷售及營銷平台系統（PaaS），擬3年內招聘35名員工，建立先進數字化研發管理系統；提升上海、大連及廣州研發中心水平；戰略投資、收購及合作；銷售及營銷業務發展，擬招聘25名銷售人員；計劃將業務拓展至東南亞及日本等地；償還銀行貸款；以及一般營運資金用途。

普樂師曾於去年7月21日遞表，有關申請已到期，今年1月26日再度遞表，為2023年農曆年後首家公司遞表。據早前外電指，公司計劃在於香港IPO中尋求集資1.5億美元（折合約11.7億港元），富瑞及國泰君安為聯席保薦人，建銀國際為財務顧問。

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記者：宋佩恩