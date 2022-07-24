▲ 【香港金融】任志剛：香港是中美資金融通的最好渠道 要繼續讓投資及集資平台多元化

金管局前總裁、行政會議成員任志剛出席書展活動時表示，美國與中國是全球兩大經濟體，不可在經濟上脫鈎，而香港是內地與美國資金融通的最好渠道，因此香港要繼續讓投資及集資平台多元化，做好風險評估，並保障投資者利益，他對香港金融的未來有很高期望。

任志剛相信，美國不會全面制裁香港金融體系，但可能會制裁個別人士，並笑言同場出席的行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀要小心，因她是行會召集人，可能是下一個被制裁的對象。葉劉淑儀回應稱，自己已有心理準備被制裁，並指「最多叫政府送一個夾萬給我」。

對於會否擔心美國會透過環球銀行金融電訊協會（SWIFT）平台制裁中國，任志剛稱，SWIFT是一個通訊平台，美國是最大用家及股東，若美國利用SWIFT制裁中國、中資銀行或香港，將會造成很大影響，估計香港不少經濟活動都會停頓，形容相關SWIFT是「核子彈」，但估計美國暫時不會這樣做。

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編輯：陳韻妍