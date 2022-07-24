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美國航空：機師短缺 恢復全部運力需時3年

環球政經 18:37 2022/07/24

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外媒《NBC》報道，美國航空公司（American Airlines）週五（7月22日）表示，由於機師持續短缺，可能需要長達3年的時間才能在美國全國范圍內恢復全部運力。

美國航空CEO Robert Isom表示，航空旅行的需求處於創紀錄的水平，但該航空公司的旅行時間表，仍然受到供應鏈中斷和人員短缺的影響，這些因素在疫情期間惡化。

因此，他預測，恢復其主要航線的運力，將需要大約一年的時間。「我認為這取決於飛機製造商的供應鏈，最終取決於機師人數，以使一切恢復同步」他說。

另一方面，美航的支線航線將更難穩定。「從區域的角度來看，要讓機師人數回復正常，或需要更長的時間，可能需要2或3年。」Isom說。

美航首席財務官Derek Kerr表示，該航空公司今年第二季度的載客量比2019年同期下降了 8.5%，儘管他看到創紀錄的旅客數量。該航空公司公佈了自疫情開始以來的第一個季度利潤，收入增長了 12.2%，達到 134 億美元。

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【航空公司】2022年全球二十大最佳航空公司 國泰跌出前十 卡塔爾航空蟬聯榜首【下一頁

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隨著飛機停飛、新飛機訂單暫停以及旅行限制的實施，疫情給航空公司的擴張計劃帶來了麻煩。

在此期間，美國政府提供了數十億美元來幫助航空公司維持運營，雖然飛機仍然停飛，但包括機師和空乘人員在內的數千名航空公司員工退休或接受了收購，這在很大程度上導致了現在航空業的員工短缺。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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編輯：黃銳

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