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【香港經濟】陳茂波：下年經濟復甦步伐及力度具挑戰　籲市民審慎置業或投資

宏觀解讀 18:11 2022/07/24

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【香港經濟】陳茂波：下年經濟復甦步伐及力度具挑戰　籲市民審慎置業或投資

本港就業市場近期稍有改善，整體通脹情況仍大致溫和，但財政司司長陳茂波在網誌撰文，指環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。整體經濟而言，年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%。下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，但情況亦難言理想，本港下半年經濟復甦的步伐和力度仍存在相當挑戰。

花旗：料金管局以外匯基金票據緩衝拆息上升【下一頁】

陳茂波解釋，下半年經濟具挑戰的其中一個主要負面因素是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，憂慮其對全球經濟和資金流造成的影響，以美國為例，今年來通脹持續加劇，6月份的消費者物價指數（CPI）按年升幅達到9.1%，創41年來新高。

為了壓抑通脹，聯儲局今年來已三度加息，累計幅度1.5厘，市場目前普遍預期本周的議息會議將再加息0.75厘；今年累積加息幅度將達到2.25厘，這勢將進一步掀動資金流向及資產價格變化，亦可能造成金融市場波動，而持續加息不利於經濟恢復，美國如何一方面壓抑通脹，另一方面避免經濟陷入衰退，值得關注。

余偉文親解聯滙制度【下一頁】

陳茂波指，本港公共財政穩健強韌、金融風險監測機制適切有力，多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，香港外滙儲備規模龐大（高達4,400多億美元），相當於港元貨幣基礎約1.7倍，金融和銀行體系流動性充裕，銀行經營穩健、資產質素優良，都是維護聯繫滙率制度的堅實底氣所在。

對於樓市前景，陳茂波提到過去幾個月本港樓價雖有輕微回調，但仍大致保持平穩。雖然本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但當香港隨美國進入加息周期，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，建議市民在置業或作其他投資決定時，還是以審慎策略為上。

相關文章：【大行報告】大摩料HIBOR下半年快速上揚、最快9月加P　看好3隻有機會增派息的本港地產股（附個股目標價）

相關文章：【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4　營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產

編輯：葉志偉

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經濟 外滙 拆息 加息 陳茂波 香港金融管理局 外滙儲備 按揭貸款 貨幣政策

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