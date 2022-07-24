航運稅務寬減刊憲 林世雄：提升香港海運中心地位

運輸及物流局局長林世雄周日（24日）發表網誌，表示有關航運稅務寬減的修訂條例近日刊憲，為合資格航運業商業主導人提供利得稅半稅優惠。他指，新措施為他們提供在港營運的經濟誘因，也能帶動其他海運服務需求，有利壯大本港船務業務和海運業群；當局計劃連同海運港口局和投資推廣署，透過業界宣傳新優惠稅制。

以下是運輸及物流局局長林世雄網誌全文：

進一步稅務寬減 強化香港貨運物流中心地位

現時全球貨運量超過八成循水路運輸，對水運的需求相信會繼續帶動對高增值海運服務的需求。隨著全球經濟重心東移，亞洲擁有全球超過一半的商船數目，預期海運服務需求會在亞洲急速增長。

為鞏固香港國際航運中心地位及可持續的經濟發展，我們一直銳意推動香港的海運服務業向高增值方向發展。今年，我們已進一步向船舶代理商、船舶管理商和船舶經紀商，提供利得稅半稅優惠（即稅率為8.25%）。

船舶代理、船舶管理和船舶經紀業務是支持國際航運活動的重要海運業務服務。船舶代理商通常代表船舶擁有人、租用人或船舶出租商，在港口協助提高船舶停泊效率的各單位，如處理港口貨運事宜、向有關當局申請船舶清關，以及提供港口和船舶進出港服務。船舶管理商的服務通常涉及船舶的技術、船員和商業方面的管理，以及其保險安排，讓船舶可適當及安全地營運和航行。船舶經紀商會則按不同船舶使用者，如船舶擁有人、租用人、出租商、準船舶買家或承租人的利益，協助他們達成船舶業務交易。

《2022年稅務（修訂）（與航運有關的某些活動的稅務寬減）條例》已於昨日刊憲，相關的稅務寬減適用於這些航運業商業主導人在二○二二年四月一日或之後收取或獲累算的款項。新推出措施相信能為他們提供在港營運的經濟誘因，亦能帶動其他海運服務需求，有利壯大本港的船務業務和海運業群，提升香港作為國際海運中心的地位。

新措施詳情可參閱︰

https://www.info.gov.hk/gia/general/202207/22/P2022072100405.htm?fontSize=1

我們計劃聯同香港海運港口局成員、投資推廣署，透過與業界進行推廣及簡介，宣傳我們的新優惠稅制。我們亦會善用香港海運港口局海外及內地訪問和參展的機會，以及在各項區域和國際海事活動和會議，向相關的海事機構和航運公司推廣新的稅務優惠措施。

另外，由香港海運港口局主辦的第六屆「香港海運週」將於2022年11月20至26日以線上線下混合模式舉行，推廣香港作為經營海運業務的首選地。

其實，我們過去亦推出了一系列的稅務措施吸引高增值海運業機構來港落戶，包括在2020年先後通過為船舶出租商、船舶租賃管理商的合資格船舶租賃業務，以及海事保險業務，分別提供稅務寬免及優惠。如果想知道更多詳情，可以瀏覽以下網頁：

船舶租賃業務

海事保險業務

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港鞏固國際航運中心的地位。香港一直是聯通國內及國際雙循環的橋樑，我們會致力發展香港的高增值海運服務，融入國家發展大局，同時服務全球。