【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份

▲ 香港方面，L'Oréal Group的辦公室亦已於2020年推行能源效益措施、安裝LED照明裝置以減少能源消。（L'Oréal 圖片）

歐萊雅集團（L'Oréal Group）的北亞區是該集團在全球首個實現碳中和的地區，包括中國內地、香港、台灣、日本及南韓5個業務市場，覆蓋這些地區的所有營運地點、工廠、配送中心、辦公室，以及研發及創新中心。

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L'Oréal北亞區總裁及中國首席執行官Fabrice Megarbane表示，該集團於2020年推出名為「L'Oréal for the Future」的可持續發展承諾，全球所有營運地點必須在2025年或之前實現碳中和目標。而現時北亞地區則領先步伐，朝著這個目標邁進。

香港辦公室使用可再生能源電力

在該集團減少二氧化碳排放的規劃中，中國內地的業務地區是L'Oréal全球市場中，首個於2019年在所有地點實現碳中和的地區。香港方面，本地的辦公室亦已於2020年推行能源效益措施、安裝LED照明裝置以減少能源消耗，並為辦公室採購本地的可再生能源電力，從而實現碳中和。

現時，隨著該集團於日本市場的營運地點在2022年7月實現碳中和，L'Oréal北亞地區成為該集團旗下首個所有營運地點均達至碳中和的區域。

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責任編輯：李智美