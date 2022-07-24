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【李嘉誠】李嘉誠基金會向「香港航能」捐贈全新旗艦帆船　為殘疾人士進行具治療意義的航海訓練

Hot Talk 17:11 2022/07/24

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【李嘉誠】李嘉誠基金會向「香港航能」捐贈全新旗艦帆船　為殘疾人士進行具治療意義的航海訓練

李嘉誠基金會向「香港航能」捐贈之全新旗艦帆船「無限號」巳於昨日首航， 該全新帆船將用於殘疾人士進行具治療意義的航海訓練活動。

香港航能於 2009年由 Mike Rawbone 及 Kay Rawbone共同創立，是香港唯一一家爲殘疾及面對其他生活挑戰人士提供航海體驗的機構。香港航能將充分利用「無限號」作為治療平台，為殘疾人士提供海上帆船駕駛訓練，讓他們能體驗航海樂趣，並可與陽光、風、雨及海洋等大自然元素連繫。

香港航能主席Barry Hill表示，「無限號」的面世，為香港航能樹立重要的發展里程碑，「無限號」帆船為李嘉誠基金會捐贈，並獲Solarista Club會員承諾資助日常運作開支。 

「無限號 」是一艘40尺長的Solaris性能帆船，設有3個客艙及6個臥鋪，可容納12位乘客。 該艘帆船由位於意大利 Aquileia的Solaris廠房建造，裝置多種佈局及若干駕駛操控改動，讓不同能力的船員均能有效操作。

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編輯：陳韻妍

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治療 李嘉誠基金會 殘疾 李嘉誠 香港

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