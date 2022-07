匈牙利總理批歐盟制裁失敗 籲美俄和談結束烏戰爭

歐盟向俄羅斯實施多輪制裁,希望削弱莫斯科政府對烏克蘭的戰爭。惟成員國之一的匈牙利總理奧爾班上周六(23日)在表示,認為歐盟的制裁措施並無成效,需要制定新一輪戰略方案。奧爾班指烏克蘭根本無法擊敗俄羅斯,新措施需著重美國與俄羅斯之間的和談。

奧爾班(Viktor Orban)上周六發表講話,指西方國家支持烏克蘭的措施涵蓋四方面,包括北約成員國向烏克蘭提供武器、實施制裁削弱俄羅斯實力及地位、希望制裁為俄羅斯帶來顯著影響,以及聯合全球支持歐洲。

奧爾班稱,包括制裁在內的措施未收效導致歐洲國家像「多米諾骨牌」崩潰,能源價格飆升,歐盟猶如「坐在一輛四輪爆胎的汽車」(We are sitting in a car that has a puncture in all four tyres),認為需要新一輪戰略方案。

奧爾班指,俄烏實力懸殊,鳥軍根本無法以軍事勝出戰爭。他指由於俄羅斯想要安全保障,只能通過美國與俄羅斯談判結束戰事。因此,歐爾班指歐盟新一輪戰略方案重點應在美俄和平談判及起草相關提案內容。

奧爾班同時表示,歐洲面臨經濟衰退威脅,預料匈牙利明年國民生產總值(GDP)增長將放緩至2.5%,強調國家必須與歐盟達成新資金協議。

於投資者在過去數周大幅拋售匈牙利貨幣等因素影響下,促使匈牙利推出措施削減預算赤字,並取消長達數年的高用量用戶天然氣價格及電費上限。奧爾班指,政府今年已斥資逾2萬億福林(401.7億港元)維持能源價格。

