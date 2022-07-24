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加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題

環球社會熱點 16:56 2022/07/24

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美國多個港口因新冠肺炎疫情導致的人手不足而陷入營運困難，供應鏈連帶亦同時出現問題。加州一個港口的獨立貨車司機周末期間發起罷工，抗議前年通過的「零工法」，更威脅在本周延長罷工，恐怕將加劇供應鏈問題。

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奧克蘭港口（port of Oakland）的獨立貨車司機決定，周末間發起罷工，抗議「零工法」（gig workers law）即將上路。支持罷工的貨車公司老闆阿博迪（Bill Aboudi）表示，因周末港口無大量工作，指周一至周五（25至29日）有準備罷工。

阿博迪表明，周一會否罷工視乎當日的有關部門的談判結果。港口發言人確認，4個貨櫃碼頭上周六未有運作，暫時仍處於關閉狀態。處理奧克蘭港口70%貨運的奧克蘭國際貨櫃中心則未回應路透社查詢。

加州2019年通過俗稱零工法的5號法案（Assembly Bill 5），收緊獨立合約工的定義，已獲州長紐瑟姆（Gavin Newsom）批准，原定在2020年生效。法案遭大批貨車司機及有關團體反對，透過法律途徑挑戰法案，直至上月底最高法院拒絕評估入稟的法律挑戰，意味法案即將生效。

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法案要求公司以3個條件，判別受僱貨車司機為員工或獨立合約司機。當被界定為僱員，公司需提供相關福利。

1.受僱者可在合約及現實中不受僱主指示及控制。
2.受僱者工作超越僱主所處行業的一般範疇。
3.受僱者從事的工作有獨立行業﹑職業及商業，性質與被聘用執行的工作雷同。

加州貨車司機協會指3大條件過於苛刻，將驅使多達7萬名獨立貨車司機失業，可能加劇供應鏈問題及港口貨櫃積體壓問題。法案支持者表示，此前被定為外部員工時眾多福利被剝奪，現時取回應有的福利。

有貨櫃司機指出，法案生效後將花費更多錢在保險及租賃設備上來維持獨立身分。亦有貨運公司表示，新法將實施料導致營運成本加劇，可使用的人手進一步減少，最終可能把成本轉嫁予消費者。

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責任編輯：吳漢培

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