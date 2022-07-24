【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救

▲ 有玩具業者反映，近年的主要顧客群已發展至不同性別及年齡層，購買力也有上升的趨勢。（資料圖片）

香港玩具業規模龐大，可疫情下展覽活動相繼取消，業界亦受到一定影響。不過，疫情下卻催旺了商場展銷宣傳及銷售渠道，且有業者反映，近年的主要顧客群已發展至不同性別及年齡層，購買力也有上升的趨勢。

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threezero創辦人兼行政總裁王劍鋒表示，行業現時的銷售對象與以往有巨大分別，新一代從業者及消費者的性別、年齡比例相對平衡，足見玩具產品的普及程度，以及消費者的購買力高。

他解釋，「市場早年的主要銷售對象甚至不包括成年男性，因為大眾有既定印象，認為玩具商的主打客群只有兒童。現在還增加了女性市場，無論是以社會還是商業角度來説均是好事。」

新一代玩家願買價位達1、2千元產品

潮玩Molly設計師、Kennyswork創作總監王信明亦認同這説法，並以自己的品牌舉例，有不少人誤以為Molly吸引的消費者只有女性，其實也有不少成年男性，當中有不少是因身邊的女性才開始接觸，到後來變成夫妻檔一起收藏玩具。

他指出，「大眾對玩具的觀念在近年有所改變，現時有很多成年消費者加入市場，且購買力相當高。」

Hot Toys創辦人兼行政總裁陳浩斌亦反映，20年前剛發展時，香港市面上未有大量高價位的本地精製產品品牌，惟新一代的玩家與以往思維已完全不同，願意購買質量好，價位達1、2千元的產品，打破以往由日本及美國品牌為主導的市場情況。

商場營銷團隊主動接觸玩具商

提到疫下的玩具業發展，陳表示，有不少展覽雖遭取消或改為線上舉行，卻催生了商場陳列大型模型這樣的宣傳模式。

他解釋，「以往大部分商場的經營團隊覺得模型與商場的形象不符。惟他們發現社會的風潮改變，且疫下的玩具銷量大增，再加上多部相關影視作品上映，令商場的營銷團隊主動接觸我們。」

王劍鋒補充稱，現時商場不只增加玩具模型的陳列位置，更邀請了不少玩具零售商戶進駐，故玩具商於疫下增加了展覽以外的推廣渠道。

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記者：李智美