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【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態

環球社會熱點 15:47 2022/07/24

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歐美持續受熱浪侵襲，美國加州著名的優勝美地國家公園附近，由高溫引發的山火於上周五（22日）迅速蔓延，逾6,000名居民需要撤離。當地消防局指，山火已燒毀逾4,856公頃土地，未有遏止趨勢。

西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況 【下一頁】

這場「橡樹山火」（Oak Fire）於上周五下午在加州中部馬里波薩縣附近發生，當局派出超過400名消防員、直升機及消防車協助撲滅大火，但氣候乾旱造成炎熱天氣、濕度低及乾燥植坡助長火勢蔓延。

火勢不足一日已迅速燒毀逾26.5萬公頃土地，且未有遏止跡象，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣佈馬里波薩縣進入緊急狀態。

美國波士頓地鐵橋上著火 女子跳河逃生（有片） 【下一頁】

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加州林業及消防局（Cal Fire）上周六指，橡樹山火是當地今年最嚴重的山火，最少10座建築物遭山火吞噬、另威脅2,000座建築物，造成廣泛停電及道路關閉。當局已疏散逾6,000居民至安全地方暫避。

此外，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）南部範圍於月初發生沃什伯恩山火（Lost Lake Fire），源頭由Mariposa Grove山谷邊緣開始燃燒。經過半個月時間，當地消防局截至上周六成功撲滅近8成面積山火，但已燒毀近20萬公頃林木。

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責任編輯：郭麗明

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