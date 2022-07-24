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【猴痘症】世衛列全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠

環球社會熱點 14:57 2022/07/24

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猴痘症威脅全球民眾健康，確診人數不斷增加。世界衛生組織日前宣布，把猴痘列為全球衛生緊急事件，與新冠肺炎為同等級事件。美國加州一名男子早前確診新冠，其後再確診猴痘，相信為全球首人。

【猴痘症】世衛擬列公共衞生突發事件 或改名免污名化 【下一頁】

世衛上周六（23日）宣布，把猴痘症列為全球衛生緊急事件（PHEIC），促請各地政治採取強力防疫措施，防範猴痘症疫情爆發。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，上周四（22日）專家會議檢視數據後未達共識，但當局仍決定把猴痘列為PHEIC。

譚德塞指猴痘病毒在全球迅速擴散，而且出現當局名各地政府了解不多的新傳染途徑，因此決定把猴痘列為PHEIC。譚德塞指猴痘對全球形成中度威脅，惟歐洲面臨高風險，更潛在大型爆發的可能。

根據世衛數據，現時共75個國家與地區發現猴痘確診個案。總感染人數達16,016人，上周增加4,132宗，暫時錄得5人死亡。歐洲地區人數最多，達11,865人，上周確診增長亦最多。

【猴痘症】全球近1300宗確診 美CDC未發現空氣傳播 【下一頁】

美國暫時發現逾2,400宗確診，預料未來數周會急速增加。當地有媒體報稱，加州男子湯普森（Mitcho Thompson）上月底確診新冠後數日，發現身體多處皮膚出現紅點，求診後確認感染猴痘。

湯普森相信全球首人同時感染新冠及猴痘病毒，他形容自己好似患上一場嚴重的流感。有傳染病學專家指出，雖然同時感染新冠及猴痘十分罕見，但確有可能發生，暫時不知湯普森如何雙重感染，認為他運氣非常差。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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