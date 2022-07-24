曾堅持全面轉型電動車及與工會不和 福士集團CEO宣布離任

福士汽車集團（Volkswagen AG）總裁Herbert Diess，於周五（7月22日）意外地宣布辭職，稱他將於9月1日卸任。福士稱就Herbert Diess離職達成了共同的協議，目前的保時捷CEOOliver Blume接將同時接任及擔任福士汽車和保時捷的CEO，但 沒有提供 Herbert Diess 離職的理由。

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據外媒報道，Herbert Diess離職原因，或因一再與工會發生衝突，在福士汽車集團核心問題決策的監事會中，勞工代表佔據了一半席位。 去年12月，在與勞工代表發生衝突後，董事們剝奪了他的一些職責，並重組了他的管理團隊。 大眾汽車工會主席Daniela Cavallo曾表示， Herbert Diess 沒有讓員工參與關鍵決策。她批評了他去年向監事會發出的警告，如果大眾未能加速其電動汽車轉型，集團將30,000個工作崗位將受到威脅，令工會不滿。

Herbert Diess 曾表示，在加入大眾之前，他拒絕了Tesla 的工作邀請。 他曾在寶馬任職，於2018年4月開始執掌福士汽車。他因帶領公司走出柴油門醜聞進入新時代，推動了對電動汽車的大規模投資而備受讚譽，但在軟件開發等方面遇阻礙。

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編輯：黃銳