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曾堅持全面轉型電動車及與工會不和 福士集團CEO宣布離任

環球政經 17:07 2022/07/24

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福士汽車集團（Volkswagen AG）總裁Herbert Diess，於周五（7月22日）意外地宣布辭職，稱他將於9月1日卸任。福士稱就Herbert Diess離職達成了共同的協議，目前的保時捷CEOOliver Blume接將同時接任及擔任福士汽車和保時捷的CEO，但沒有提供Herbert Diess離職的理由。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

據外媒報道，Herbert Diess離職原因，或因一再與工會發生衝突，在福士汽車集團核心問題決策的監事會中，勞工代表佔據了一半席位。去年12月，在與勞工代表發生衝突後，董事們剝奪了他的一些職責，並重組了他的管理團隊。大眾汽車工會主席Daniela Cavallo曾表示，Herbert Diess沒有讓員工參與關鍵決策。她批評了他去年向監事會發出的警告，如果大眾未能加速其電動汽車轉型，集團將30,000個工作崗位將受到威脅，令工會不滿。

Herbert Diess曾表示，在加入大眾之前，他拒絕了Tesla的工作邀請。他曾在寶馬任職，於2018年4月開始執掌福士汽車。他因帶領公司走出柴油門醜聞進入新時代，推動了對電動汽車的大規模投資而備受讚譽，但在軟件開發等方面遇阻礙。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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編輯：黃銳

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