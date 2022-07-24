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重要老人癡呆症論文涉嫌造假 揭假契機竟是投資者要造淡？

環球政經 16:11 2022/07/24

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著名科學期刊《science》周五（7月22日）發表一份歷時6個月的調查報告，指稱美國明尼蘇達大學神經學家Sylvain Lesné於2006年在科學期刊《Nature》發表，有關老人癡呆症（又稱阿爾茲海默症）關鍵論文以及相關研究的圖片造假有嫌疑。事件揭發的契機，是因2名投資者沽空了美國生物製藥公司Cassava（SAVA）的股票，該公司以研發實驗性老人癡呆症藥物「Simufilam」聞名。

報告稱，2名投資者的律師與范德比大學神經科學家兼醫生Matthew Schrag聯繫，支付18,000美元請他追查與Simufilam相關的研究。他在數十篇Sylvain Lesné期刊文章中，發現了明顯更改或重複的圖像，並將所有發現都發送給了美國國立衛生研究院 (NIH)，該機構老人癡呆症藥物研發上投入了數千萬美元。

及後，這名律師向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交了一份請願書，要求暫停Cassava 公司關於Simufilam藥物的兩項III期臨床試驗，並認為該藥物背後的一些研究可能是欺詐的。Cassava否認有任何不當行為。

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Matthew Schrag在不斷調查的過程中，偶然發現了Sylvain Lesné2006年發表在《Nature》上有關老人癡呆症關鍵論文，似乎也包含了多張經過篡改的圖像。這篇論文又是許多其他論文的根基。

論文為「Aβ*56」，曾被認為是在腦組織中發現的第一種被證明會導致記憶障礙的物質，提供了有力支撐，也令論文的第一作者Sylvain Lesné及其導師，該論文的通訊作者，著名學者Karen Ashe名成利就。據指，這篇論文已被約2,000多篇學術論文引用，為老人癡呆症關鍵論文。

因Matthew Schrag的發現，《science》花費6個月調查，調查人員指，Lesné多篇論文中的圖像十分可疑，部分有篡改痕跡，部分似乎是作者通過將不同實驗的部分圖片，拼湊合成新圖像。

目前，Lesné依然沒有對事件回應。明尼蘇達大學的一位發言人表示，學校正在審查對Lesné工作的投訴。Nature則稱正在調查Lesné在2006年發表的論文，並建議謹慎對待其結果。

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編輯：黃銳

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