【恒大風波】恒大物業134億元強制執行調查結果出爐 多位高層被解聘

恒大（03333）周五發表公告，公布恒大物業（06666）在去年12月31日止年度的財務報告過程中，發現有約為134億元人民幣的存款， 為第三方提供質押保證金被相關銀行強制執行的初步調查結果。事件令多位高層被解聘處罰，中國恒大和恒大物業董事均有變更。

公告指，恒大物業的子公司以定期存款，為多家第三方公司提供兩組存單質押擔保，使第三方公司獲得銀行貸款。第一組存單質押的金額為80億元人民幣，相關貸款於2021年7月期間償還，第一組存單質押已被解除。第二組存單質押的金額為87億元人民幣。相關的資金透過恒大的聯營公司轉至恒大。恒大正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。

恒大執董兼行政總裁夏海鈞，及中國恒大子公司，恒大集團的執行總裁柯鵬有份參與上述安排，已被董事會要求辭任職務。另外，恒大物業執行董事甄立濤、趙長龍和安麗紅涉及與恒大集團資金需求相關的安排，為保證風險控制和內控改進，要求他們辭任執行董事職務。



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另外，據內媒報道，新任恒大行政總裁兼執董肖恩指，恒大將正視問題、吸取教訓，積極自救化險。並稱已與多家債權人在債務重組方案等達基本共識。他又提及，全國保交樓目前復工率達96%，施工人數達成率86%；自去年7月以來，累計完成保交樓任務27.9萬套。他說，雖然部分項目復工復產遇到一定困難，但恒大基本上已經確定這些項目的復工方案。

中國恒大及恒大物業自3月18日已停牌，而恒大汽車（00708）在3月30日停牌，均暫未有復牌的消息。

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責任編輯：黃銳