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【俄烏戰爭】俄羅斯央行大幅減息150個基點 利率已低過戰前水準

環球政經 20:36 2022/07/23

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俄羅斯央行周五（22日）宣布再度大幅減息150個基點至8厘，幅度超過預期。最新利率已低於戰前水準。原因是盧布走強、降低通脹和潛在的經濟衰退。

俄羅斯央行基準利率已經連5降，但該行表示，將考慮在下半年進一步減息。該行在一份聲明中表示，俄羅斯經濟的外部環境仍然充滿挑戰，並繼續顯著限制經濟活動。

俄羅斯央行基準利率雖然已經連五降，但央行表示，透露下半年可能進一步降息。分析師普遍預測這次將降息，然而實際宣布的 150 個基點降幅超出所有人預期。俄羅斯盧布兌美元一度貶值 2.6%。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

據俄國央行最新經濟預測，今年經濟將萎縮4%至6%，較原先預估的 8%至10%有所緩和。該行又料今年通脹率將下降至12%至15%，明年再降至5%%7% 並於2024年回到4%的目標。俄羅斯6月通脹率按年升15.9%。

早前七大工業國（G7）表示會對俄國石油制定價格上限，對此俄羅斯央行行長 Elvira Nabiullina 表示，俄羅斯不會向決定對設定價格上限的國家供應石油。而是將石油賣到準備與俄國合作的國家。

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

美國總統拜登（Joe Biden）周五（22日）表示，雖然近期汽油價格有所回落，但他認為下降速度還不夠快，「價格仍然太高」。

 

拜登周五在一場虛擬會議上表示：「汽油價格正在下跌，但下降得還不夠快。我們在壓抑油價上取得了進展，但價格仍然太高。」

 

 

由於夏季的汽油需求放緩，美國今年夏天的平均汽油價格已經連續38天下滑。據美國汽車協會（AAA）數據，截至周五，普通1加侖汽油的平均價格為4.413美元。

 

 

這與今年夏季開始時漲破5美元的價格相去甚遠，但就歷史標準衡量，目前汽油價格仍處於異常高點，並是一個非常明顯的通脹跡象。


拜登在會上再次呼籲石油公司，利用還未使用的許可證，在聯邦土地上進行鑽探。並表示，獲得創紀錄利潤的石油公司，應該用這筆錢來增加石油產量，而非用於股票回購。

 

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七大工業國集團 貨幣政策 經濟衰退 俄羅斯 減息 俄羅斯盧布 經濟 CPI 通脹

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