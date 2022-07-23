【美國通脹】安聯首席經濟顧問埃利安：美國通脹可能已經觸頂

資深經濟學家埃里安、安聯首席經濟顧問埃利安（Mohamed El-Erian）在接受外媒訪問時一改之前的說法，認為美國通脹可能已經觸頂。

在上個月曾警告稱通脹尚未見頂後，埃利安周五（22日）接受《CNBC》訪問時稱，「我認為美國的通脹率已經達到頂峰，至少在接下來的三到四個月內是這樣，我們必須看看某些因素是否還是居高不下。」

埃利安他上月告訴《彭博》，物價還有更多的上漲空間。當時，他準確預測5月通脹率將超過8.5%，並會繼續上升。事實上，5月的消費者物價指數（CPI）上升了8.6%，然後在6月份進一步攀升至9.1%。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

但他當時稱，通脹最快可能不會在7月見頂，並指現在談論通脹是否已經見頂，還為時過早。

與此同時，埃利安周五在另一篇專欄文章中指出，聯儲局必須改善其分析、預測、政策應對和溝通，否則可能會犯更多的政策錯誤

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

美國總統拜登（Joe Biden）周五（22日）表示，雖然近期汽油價格有所回落，但他認為下降速度還不夠快，「價格仍然太高」。

拜登周五在一場虛擬會議上表示：「汽油價格正在下跌，但下降得還不夠快。我們在壓抑油價上取得了進展，但價格仍然太高。」

由於夏季的汽油需求放緩，美國今年夏天的平均汽油價格已經連續38天下滑。據美國汽車協會（AAA）數據，截至周五，普通1加侖汽油的平均價格為4.413美元。

這與今年夏季開始時漲破5美元的價格相去甚遠，但就歷史標準衡量，目前汽油價格仍處於異常高點，並是一個非常明顯的通脹跡象。



拜登在會上再次呼籲石油公司，利用還未使用的許可證，在聯邦土地上進行鑽探。並表示，獲得創紀錄利潤的石油公司，應該用這筆錢來增加石油產量，而非用於股票回購。