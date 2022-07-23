【國際油價】最大天然氣服務商Uniper面經營困境 德國提供150億歐元援助

德國政府周五（22日）同意向當地天然氣服務商Uniper提供150億歐元（約1,202港元）的援助資金。以助該公司因俄烏戰爭爆發後天然氣價格急升而面臨經營困境。

是次是德國企業史上規模最大的救助計劃，經過數周的艱難談判，德國政府將獲Uniper的30%股權。其芬蘭母公司 Fortum 的股權從近 80% 降至 56%。 Uniper被允許在未來幾個月開始，可將將汽油價格飆升的部分成本轉嫁給消費者，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，這些成本將被更多的社會福利所抵消，以保護貧困家庭。

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自6月中旬以來，Uniper 只從俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom 獲得「合約數量少部分供應」，Uniper不得不在以更昂貴的價格，在現貨市場上購買天然氣來彌補存貨短缺。該公司透露，目前已錄得數十億美元的損失，

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責任編輯：黃苑筠

美國總統拜登（Joe Biden）周五（22日）表示，雖然近期汽油價格有所回落，但他認為下降速度還不夠快，「價格仍然太高」。

拜登周五在一場虛擬會議上表示：「汽油價格正在下跌，但下降得還不夠快。我們在壓抑油價上取得了進展，但價格仍然太高。」

由於夏季的汽油需求放緩，美國今年夏天的平均汽油價格已經連續38天下滑。據美國汽車協會（AAA）數據，截至周五，普通1加侖汽油的平均價格為4.413美元。

這與今年夏季開始時漲破5美元的價格相去甚遠，但就歷史標準衡量，目前汽油價格仍處於異常高點，並是一個非常明顯的通脹跡象。



拜登在會上再次呼籲石油公司，利用還未使用的許可證，在聯邦土地上進行鑽探。並表示，獲得創紀錄利潤的石油公司，應該用這筆錢來增加石油產量，而非用於股票回購。