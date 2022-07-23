【歐洲加息】歐央行行長拉加德：將繼續加息 直至通脹率回落至2%  

歐洲央行周四（21日）宣布加息0.5厘，加幅超過市場預計。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，歐洲央行將繼續加息，直至通脹率回落至2%的目標水平。

據外媒報道，拉加德指，讓通脹回落至目標水平需要加息多少，央行就加息多少。她稱，央行正向企業和投資者發出明確信息，即通脹將於中期內，回落至2%的目標水平。



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歐洲央行周四宣布加息0.5厘，為11年來首次加息，以對抗通脹。拉加德補充，歐洲央行管理委員會將根據新的經濟數據，決定下次加息的適當步伐。

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責任編輯：黃苑筠