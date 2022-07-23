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【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題

股市 18:38 2022/07/23

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恒大 （03333） 昨發公告，指恒大物業 （06666） 審核2021年度的財務報告時發現有約134億元人民幣存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行。該質押相關的貸款透過第三方劃轉回流至恒大。夏海鈞有份參與上述安排，而被董事會要求辭任恒大執董兼行政總裁職務。新任恒大行政總裁兼執董肖恩接受內媒訪問時透露，該質押相關的貸款被用於集團的運營及償還集團境內外債務，暫沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。

肖恩接受《21世紀經濟報道》訪問時指出，獨立調查委員會的初步調查結果顯示，前年12月至去年8月，集團面臨巨大流動性壓力，在集團有關高管的授意安排下，恒大物業以存單質押擔保方式，通過第三方，分三次向恒大集團提供了這筆大額資金。他指，恒大將進一步配合獨立調查委員會，盡快完成調查工作，積極探討考慮在依法依規的前提下以適當方式解決佔款問題，並將進一步加大內部的風險評估和管理體系的建設。同時，恒大、恒大物業將按照香港聯交所的有關規定和要求，繼續做好訊息披露工作，配合香港監管機構的詢問和調查。

恒大：極個別地產開發項目復工復產遇困難

報道引述肖恩介紹，恒大正就地產開發方面不遺餘力保障復工復產，截至目前，全國保交樓復工率達96%，施工人數達標率86%；自去年7月份以來，累計完成保交樓任務27.9萬套，盡管由於各種原因，有極個別項目的復工復產遇到一定困難，但恒大已基本確定該些項目的復工復產方案，正積極與各方面包括業主進行有效溝通。

境內外債務重組方面，肖恩稱，恒大近期與多家重要境外債權人進行有效交流，在債務重組原則、方案框架等已達成基本共識。

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編輯：胡學能

 

港股 恒大 中國恒大（03333） 恒大物業（06666）

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