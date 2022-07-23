【通貨膨脹】美國前財長薩默斯：應加稅以壓抑高通脹

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）敦促聯儲局應提高稅收，以壓抑高通脹。

薩默斯日前接受《彭博電視台》採訪時表示，現在提高稅收，可以消除部分商品的需求，有助壓抑高通脹。

總統拜登過去一年多以來一直向國會尋提出加稅，以擴大社會開支，但薩默斯不同意加稅以增加開支。



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薩默斯同時敦促採取措施提高企業稅，並警告無論如何也要履行美國在全球企業稅協議中的義務。

薩默斯說，可以通過減少企業稅漏洞來增加可觀的收入，否則，美國很可能會拜登政府在協議中取得的巨大成就。

他又表示，可以對高收入人士加稅，這將有助於降低通貨膨脹。

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責任編輯：黃苑筠