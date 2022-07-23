【安倍晉三身亡】槍手將接受數月精神評估 決定是否被起訴

日本前首相安倍晉三本月遇刺身亡震驚全球，槍手山上徹也現場被捕。據報山上將接受精神評估，料將維持數月。有日本媒體指，當局將根據評估結果，決定是否起訴山上徹也。

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《日經》（Nikkei ）等媒體周六（23日）報道，日本奈良法院批准檢察官要求，將對山上徹也進行精神評估。《日經》分析預料，評估將維持至11月29日，屆時將決定是否起訴山上。

奈良當局暫未發表任何評論。

另外，《日經》亦報道，日本當局料將拒絕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以嘉賓身份，出席安倍晉三國葬儀式。

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山上徹也現年41歲，無業，之前曾在日本自衛隊服役。他於本月8日時利用自製槍械擊中安倍晉三，導致後者失血過多身亡。山上其後供稱因不滿安倍和日本「統一教」關係密切，並指該宗教騙走母親一生積蓄，導致自己人生出現重大轉折。但因無法接觸「統一教」高層，才決定轉而行刺安倍。

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責任編輯：李俊儀

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