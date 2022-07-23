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【美股焦點】Twitter次季虧損2.7億美元 受馬斯克收購糾紛影響

股樓投資 17:19 2022/07/23

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社交平台Twitter（美：TWTR）周五（22日）公布第二季度業績，集團由盈轉虧，上季虧蝕2.7億美元，每股虧損0.35美元。去年同期則錄得純利6564.9萬美元，每股收益0.08美元。

期內收入按年跌1%至11.77億美元，遠差過市場預期的13.2億美元，當中廣告收入按年跌升2%至10.8億美元，低於預期的12.3億元。

平台上季的可貨幣化每日活躍用戶（mDAU）則按年增16.6%至2.378億，略低於分析師預期的2.38億。
同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

該公司將收入下降部分歸咎於與宏觀經濟環境相關的廣告行業逆風，以及與Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的關聯公司對收購Twitter有關的不確定性。

由於收購案懸而未決，Twitter表示不會提供第三季度的前瞻性指引。

Twitter周五（22日）股價靠穩，收報39.84美元，升0.8%。

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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