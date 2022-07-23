【美國加息】美國國債孳息率全線跌、10年期報2.754厘　市場料聯儲7月加息0.75厘後　9月或只加0.5厘

標普全球的7月採購經理調查顯示，美國企業活動出現兩年多來的首次萎縮。消息令市場更憂慮美國經濟將陷衰退，美國國債當地時間周五（22日）孳息率全線下挫。美國10年期國債孳息率報2.754厘，跌15.4個基點；30年期國債孳息率失守3厘，報2.976厘，跌9.6個基點，亦是5月底以來首度跌破3厘；2年期國債孳息率報2.972厘，跌12.3個基點。

經濟數據疲弱，市場預期聯儲局將會放慢加息，芝商所FedWatch工具顯示，7月底有八成機會加息75基點，之後9月有53%機率加息50基點，此機率按日大增13個百分點。

10年美債息暫難破2.72厘

彭博引述AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，不能否認美國經濟正減速，如果繼續下去，一旦聯儲局下周加息75基點，此後可能放慢加息步伐。他認為，10年期美國國債孳息率倘要跌破2.72％至2.75％區間，具有一定難度，「但如果真的跌破，市場可能會朝着2.5％的水平前進」。

報道亦引述太平洋投資管理公司（Pimco）主管短期投資組合管理和融資的Jerome Schneider稱，目前的「正確做法」是持有更多現金，抓住全球孳息率曲線短端處於相對高位的機會。



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編輯：胡學能