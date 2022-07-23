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【糧食危機】俄烏簽定糧食出口協議 小麥價格跌至戰前水平

環球政經 16:46 2022/07/23

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俄羅斯和烏克蘭周五（22日）簽署了一項恢復通過黑海出口穀物的協議，有助緩解糧食危機，受消息影響，小麥價格大跌至戰前水平。

協議由聯合國極力促成，土耳其居中斡旋下，兩國代表在土耳其城市伊斯坦堡簽署。協議預計將在未來幾周內實施。


同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

烏克蘭是世界上最大的小麥出口國之一，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯軍隊一直封鎖烏國位於黑海的主要糧食港口。數百萬噸小麥被滯留在港口倉庫，加劇了全球大宗商品短缺，並推高了食品價格。

消息宣布後，芝加哥期貨交易所小麥期貨價格下跌約6.29%，報755.30美元，跌回俄烏戰爭爆發前水平。

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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