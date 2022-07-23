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【歐洲熱浪】西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況

環球社會熱點 16:43 2022/07/23

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歐洲近期熱浪持續，西班牙及葡萄牙成重災區。世界衛生組織（WHO）表示，西班牙及葡萄牙已累計逾1,700人死亡。世衛表示，數目將在未來數日內增加。世衛亦指，歐洲山火只會令情況更加惡化。

歐洲熱浪擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告 【下一頁】

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）周五（22日）發表聲明表示，今年熱浪已在西班牙及葡萄牙地區，累計造成逾1,700人死亡。克魯格預料，死亡人數將在未來數日內進一步增加。克魯格表示，氣候變化並非新議題，但年復一年的重複會帶來災難性後果。

西班牙現時國內大部分地區氣溫仍逾攝氏40度，但當局預料熱浪將於周一（25日）結束。葡萄牙天氣亦依然炎熱，本月13日時更曾錄得攝氏45度高溫。世衛警告，兩國及其他歐洲地區山火只會令情況更加惡化。

畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 【下一頁】

西班牙媒體指，今年為西班牙有記錄以來，山火最嚴重的一年，已累計摧毀於19.7萬公頃的森林。意大利消防隊亦指，從6月15日至周四（21日）期間，全國因山火出動次數已逾3.29萬次，較去年同期增加了約4,000次。

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責任編輯：李俊儀

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