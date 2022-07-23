【英國王室】哈里成功挑戰英政府決定 獲高院受理付費警察保護案

英國哈里王子早前曾要求，自負費用獲得英國倫敦警方保護。要求被英國政府拒絕後，哈里決定入稟英國倫敦法院。英國法官裁定，哈里案件可在舉行聽證會。英國法院認為，內政部應事先告知哈里安全政策，才作出拒絕的決定。

哈里話返英國覺得唔安全 控英政府取消保安 【下一頁】

哈里（Prince Harry）早年已宣布不再擔任英國王室高級成員，並於2020年時和太太梅根（Meghan Markle）移居美國。英國通常為高級王室成員提供全面警察保護，哈里移居美國後已自動失去。哈里早前曾要求，在返英期間自費獲得警察保護，但被內政部管轄的王室和貴賓執行委員（RAVEC）拒絕，哈里其後入稟法院提出審查。

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一名高等法院法官周五（22日）裁定，批准哈里對RAVEC提出司法審核。法官認為，內政部應事先告知哈里安全政策，才作出拒絕警察保護的決定，但未為相關審核訂立日期。

哈里一家坐專機返國 女王派專車加保安接送 【下一頁】

英國內政部透過電郵表示，拒絕對裁決發表評論。內政部強調，英國政府的保護安全系統非常嚴格，不提供相關安排的詳細信息是部門長期奉行政策，並指透露信息或會損害系統完整性及影響受保護人士安全。

哈里律師未有發表任何評論，但此前曾在法庭上指，有一名王室成員參與內政部決定。

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責任編輯：李俊儀

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