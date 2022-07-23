【分析｜半導體股】ASM太平洋料第三季銷售收入5.6億至6.3億美元　滙豐研究：意味按年少逾25%　削目標價至65元

ASM太平洋 （00522） 日前公布中期業績，管理層在展望提到，短期內集團專注於完成其大量未完成訂單，但消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及疫情引起的不確定性仍然是制約因素，故集團預計今年第三季度的銷售收入將介乎5.6億美元至6.3億美元之間。多家大行因應公司對第三季的銷售收入預測，而調低目標價。

滙豐研究：客戶推遲資本支出計劃 公司面臨訂單取消風險

滙豐環球研究報告指，第二季該公司收入為52億港元，按季少1.2%，按年多0.5%，遜市場預期，原因是消費者情緒較弱，加上供應鏈緊張和疫情封鎖導致物流受限。第二季毛利率為41.7%，則優於市場預期。

然而，該公司第三季度的指引顯示出明顯的放慢，預計預訂量也將下降。公司指第三季度銷售收入預測將介乎5.6億至6.3億美元之間，意味着按中間值計算，按季降10.3%，按年降25.8%，低於該行估計。管理層還預計，如果宏觀環境不再惡化，第三季度的預訂量也有個位數下降。

報告指出，由於鑄造製造商推遲了資本支出計劃，預計傳統的外包半導體產品封裝和測試（OSAT）公司亦會跟隨，這將對公司產生負面影響。雖該公司稱所看到的現象是訂單推後而非取消，但考慮到公司的設備與前端製造設備的交貨時間短得多，該行認為取消訂單的風險並非不可能。故該行將2022財年、23財年的每股收益分別下調2%和7%，至分別為7.12港元、6.55港元。將目標價從85元下調至65元，維持「持有」評級。

高盛：公司市場份額與中國同業比 上升空間有限

高盛指，考慮到該公司第二季度業績和對對第三季度的指引，而降低了該行的盈利預期。將2022至24財年的預測收入分別降低9%、8%、7%，主要是因為SMT（表面貼裝技術）部門收入降低。由於高利潤的先進封裝和汽車應用的貢獻增加，該行預測該公司在2022至24財年毛利增加了0.7、0.5、0.6個百分點。總體而言，將2022至24財年營業利潤分別降低14%、13%、10%，淨收入降低7%、11%、8%。

由於預測2022至23財年的盈利增長較慢，且與其他中國半導體公司相比，公司市場份額增長的上升空間有限，故高盛維持對該公司「賣出」的評級。12個月目標價由此前的86港元，下調至77港元。

ASM太平洋周五收報63.8元，跌1.1%。

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編輯：胡學能