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【招行3968】招行籌建直銷銀行計劃難產　招行公告：撤回招商拓撲銀行開業申請

股市 12:39 2022/07/23

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招商銀行 （03968） 伙拍京東 （09618） 旗下網銀在線籌建直銷銀行「招商拓撲銀行」計劃難產。招商銀行周五（22日）召開董事會會議，同意撤回招商拓撲銀行股份有限公司開業申請並終止籌備工作。招行回應內地傳媒稱，將依法依規完成後續相關工作，拓撲銀行終止籌備，不會對其經營造成影響。

資料顯示，銀保監會2020年12月批准籌建招商拓撲銀行，招行、網銀在線（北京）商務服務公司作為發起人，分別認購該銀行14億股、6億股普通股股份，入股比例分別為70%、30%。

直銷銀行是互聯網時代產生的一種銀行運作模式，該種銀行沒有實體網點，不發放實體銀行卡，客戶主要透過網絡、電郵、手機等遙距渠道獲取銀行產品及服務。內地首家直銷銀行是由中信銀行 （00998） 及百度 （09888） 共同籌建的中信百信銀行有限公司，2017年獲准開業；去年底，銀保監批准郵儲銀行 （01658） 旗下中郵郵惠萬家銀行有限責任公司開業，成為內地第二家直銷銀行。

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編輯：胡學能

港股 中國銀行保險監督管理委員會 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 郵儲銀行（01658） 銀行 中信銀行（00998） 招商銀行（03968）

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