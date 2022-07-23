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【拜登確診】視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態

環球社會熱點 12:27 2022/07/23

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美國總統拜登周四（21日）宣布確診新冠肺炎，外界關注其健康狀況。拜登周五（22日）出席視像會議，期間仍有咳嗽。拜登被記者問及感覺時，他豎起拇指形容狀態良好。美國白宮醫生指，拜登周四晚曾低燒，但對藥物反應良好。

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周五出席視像會議，討論汽油價格政策。拜登精神狀態不錯，但聲音明顯較為低沈。拜登在會議期間一度咳嗽，他隨即道歉指，實際感覺比其聲音聽起來好很多。

拜登確診後出現流鼻水及咳嗽等症狀，據報他發表講話前，其白宮官邸檯面旁邊曾放著咳藥水及一盒紙巾，但很快就被移走。拜登亦被記者問及感覺如何，他豎起拇指作回應。

日本秋季擬開打第5針疫苗 針對Omicron變種 【下一頁】

白宮醫生Kevin O'Connor發表聲明表示，拜登周四晚上曾低燒，體溫達至華氏99.4度（約攝氏37.4度）。他同時指，拜登對Tylenol藥廠的藥物反應良好，能正常呼吸，脈搏、血壓及血氧數據都正常。他同時透露，拜登仍會流鼻水、疲倦及偶爾咳嗽。

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責任編輯：李俊儀

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