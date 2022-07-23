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【歐洲加息】拉加德：歐洲央行將不遺餘力續加息　直至通脹回落至2%

宏觀解讀 11:28 2022/07/23

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【歐洲加息】拉加德：歐洲央行將不遺餘力續加息　直至通脹回落至2%

歐洲央行日前宣布加息50點子，是自2011年7月以來首次加息，告別長達8年的負利率時代。行長拉加德（Christine Lagarde）在德國Funke Mediengruppe的專欄文章中表示，該行正向企業、員工和投資者發出明確信息—通脹在中期內將回到該行2%的目標值，而至今所採取的措施「已經對整個歐元區的利率產生了影響。」

她說：「讓通脹回到我們的目標水平需要加息多少，我們就加息多少。」並指管理委員會將按最新數據決定下一步行動的適當步伐。

推TPI維持歐元區貨幣政策一致性

拉加德表示，價格上漲主要是受不在央行控制之中的因素影響，歐洲央行的行動旨在確保通脹不會長期保持高位。該行日前公布加息時同時宣布推出Transmission Protection Instrument（TPI），拉加德指，該工具將維持貨幣政策的一致性，有助於在中期內維持價格穩定。

市場本預期日前歐洲央行僅加息25點子，最終央行加息半厘，使主要再融資利率由零上調至0.5%，邊際借貸利率由0.25%上調至0.75%，存款授信額度利率由負0.5%上調至零。歐元區6月份通脹率達到8.6%，市場料通脹進一步加速。根據市場押注，投資者預計歐洲央行年底前還將加息約113個基點。

相關文章：

【歐央行議息】歐央行宣布加息50點子超預期　為11年來首次加息　推新工具TPI

【歐央行議息】拉加德：不提供前瞻指引　為歐央行增加靈活性

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編輯：胡學能

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貨幣政策 負利率 歐洲 加息 歐洲央行 拉加德 通脹 歐元

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