【猴痘症】美首錄2宗兒童確診 疑被家人感染

猴痘症在美國等國家繼續蔓延，各國關注情況。美國疾控中心（CDC）確認，當地錄得兩宗兒童確診猴痘症個案。美國CDC表示，兩宗個案沒有連續，但都疑似被家人傳染。美國CDC透露，兩名兒童情況良好。

世衛擬列公共衞生突發事件 猴痘症或改名免污名化 【下一頁】

美國CDC周五（22日）宣布，衛生官員已確認錄得兩宗兒童確診猴痘症個案。CDC發表聲明指，兩宗個案很可能由家庭傳播造成，彼此之間沒有解除。CDC透露，其中一名為住在加州的幼兒，而另一宗則在首府華盛頓檢測期間錄得，當時改名兒童正和家人過境美國，並非美國居民。

CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）周五接受採訪表示，兩名兒童現時情況良好。CDC強調，中心一直和司法機構合作，本周得知個案資料，正在了解更多信息。CDC同時指，8歲或以下兒童患嚴重猴痘症風險特別高。

新加坡南韓首錄猴痘症確診 同為輸入個案（第二版） 【下一頁】

CDC上周曾承認，州份和地方衛生局向中心傳遞患者信息有滯後。至今大多數患者都透過男性同性行為受感染，但亦錄得最少8名女性患者。

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責任編輯：李俊儀

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