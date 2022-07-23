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【港股點睇】港股波幅細市寬卻不差 熱門股開火起鑊

股樓投資 14:44 2022/07/23

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過去一周，港股表面看市況並不突出，恒指高低波幅只有800多點，全周升幅亦不過312點，收報20609點，似乎上望21000點的阻力重重。然而，統計整周的板塊表現，又不算太悲，根據本刊統計的59個板塊中，錄得升幅的有38個，當中更包含熱門、重磅股，反映市寬並不差。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

統計顯示，航運港口股在過去一周的表現最佳，平均升幅達10.7%，主要來自中遠海能（01138）、海豐國際（01308）、東方海外（00316）、太平洋航運（02343）的貢献，一周漲幅介乎12.3%至24.2%。其次是手遊及油氣設備板塊，一周平均升幅有7.3%、5.9%。

【延伸閱讀】下半年部署：摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股，請按【見下頁

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值得注意是，熱門股亦初起鑊氣，一綫科網股平均升5.2%，主要來自網易（09999）的貢獻，「ATM」上升2%至7%不等。另半導體股平均升3.9%，生物科技股在個別盈喜消息的帶動下，平均也有1.4%升幅。部分舊經濟股也有表現，石油股平均升4.6%，一綫內銀股企穩，一周平均升2.3%。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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網易－S（09999） 港股 板塊 海豐國際（01308） 中遠海能（01138） 東方海外（00316）

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