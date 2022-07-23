  • 34°C
香港時間 : 2022723日 (六) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家論市】前海開源楊德龍 歐美央行加息抗通脹 中國擁更多政策空間

股樓投資 14:13 2022/07/23

分享：

分享：

前海開源首席經濟學家楊德龍指出，歐央行意外大幅加息50個基點，直接告別負利率時代，這是一個里程碑式的加息，本次加息主要是由於歐洲通脹有失控風險，使得一直偏鴿派的歐央行，逐步轉向鷹派。美國聯儲局下周議息會議有可能再次加息50個基點以上，主要也是為應對美國高通脹。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

他表示，之前歐央行並沒有認識到通脹會上漲這麼快，出現了誤判，現在加息試圖扭轉過快上漲的通脹，但是收效如何，目前還不好判斷，也使得歐洲經濟有可能陷入到衰退風險。現在美國、歐洲均面臨滯脹這種壓力，一方面通貨膨脹，一方面經濟增長停滯，這不利於資本市場發展，所以今年美股和歐股都出現大幅回落，結束了前幾年的上漲態勢。相對而言，中國人民銀行當前貨幣政策可以有更大空間，因過去三年沒有採取放水措施來刺激經濟，而是保持流動性合理充裕，沒有「大水漫灌」，使得國內通貨膨脹並不高，所以在下半年中國貨幣政策不會跟隨美國加息縮表，而是保持相對寬鬆的貨幣政策，也有利於下半年經濟復甦。

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

楊德龍認為，新能源和消費依然是需要反覆強調的投資機會，大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路。前海開源清潔能源基金的十大重倉股，均是新能源汽車、鋰電池、光伏、風電等新能源細分賽道龍頭股，從中長期來布局新能源替代傳統能源的機會。除布局新能源龍頭股之外，其他均是具有長期投資價值的消費白馬股，這些優質龍頭企業是中國改革開放真正的成果，是A股市場的核心資產，從長期來看，做價值投資，做好公司的股東是最好的投資策略，而近期市場出現調整，主要還是技術性調整，並不是趨勢的改變。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
通脹 議息 中國人民銀行 經濟 美國聯儲局 歐洲央行 A股

下一篇文章

【iPhone趕工】傳聞iPhone 14量產在即 富士康出萬元獎金招人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】點解要買儲蓄保險 一文了解零存整付儲蓄方法
【理財智慧】點解要買儲蓄保險 一文了解零存整付儲蓄方法
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款