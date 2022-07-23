【名家論市】前海開源楊德龍 歐美央行加息抗通脹 中國擁更多政策空間

前海開源首席經濟學家楊德龍指出，歐央行意外大幅加息50個基點，直接告別負利率時代，這是一個里程碑式的加息，本次加息主要是由於歐洲通脹有失控風險，使得一直偏鴿派的歐央行，逐步轉向鷹派。美國聯儲局下周議息會議有可能再次加息50個基點以上，主要也是為應對美國高通脹。

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他表示，之前歐央行並沒有認識到通脹會上漲這麼快，出現了誤判，現在加息試圖扭轉過快上漲的通脹，但是收效如何，目前還不好判斷，也使得歐洲經濟有可能陷入到衰退風險。現在美國、歐洲均面臨滯脹這種壓力，一方面通貨膨脹，一方面經濟增長停滯，這不利於資本市場發展，所以今年美股和歐股都出現大幅回落，結束了前幾年的上漲態勢。相對而言，中國人民銀行當前貨幣政策可以有更大空間，因過去三年沒有採取放水措施來刺激經濟，而是保持流動性合理充裕，沒有「大水漫灌」，使得國內通貨膨脹並不高，所以在下半年中國貨幣政策不會跟隨美國加息縮表，而是保持相對寬鬆的貨幣政策，也有利於下半年經濟復甦。

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楊德龍認為，新能源和消費依然是需要反覆強調的投資機會，大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路。前海開源清潔能源基金的十大重倉股，均是新能源汽車、鋰電池、光伏、風電等新能源細分賽道龍頭股，從中長期來布局新能源替代傳統能源的機會。除布局新能源龍頭股之外，其他均是具有長期投資價值的消費白馬股，這些優質龍頭企業是中國改革開放真正的成果，是A股市場的核心資產，從長期來看，做價值投資，做好公司的股東是最好的投資策略，而近期市場出現調整，主要還是技術性調整，並不是趨勢的改變。

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撰文：林衛