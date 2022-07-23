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【券商點睇】券商仍睇Tesla目標上1200？ 下半年業績破頂成關鍵

股樓投資 12:19 2022/07/23

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光大證券指出，特斯拉（TSLA）第二季非通用會計準則（Non-GAAP）業績超預期，維持「買入」評級，料下半年上海工廠擴產、柏林與德州工廠產量提升，以及全新製造工藝對應的降本趨勢，仍有望追回第二季基本面回落的影響。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

該行基於公司控制經營費用表現超預期，上調2022至2024年Non-GAAP純利預測5%、7%和10%，至148億美元、216億美元及256億美元，目標價1,200美元。光大又看好，全球電動車市場需求穩健，上海擴產與柏林、德州產能上升將驅動交付量增長，預計下半年業績有望創歷史新高。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指下月季檢 中金料11股有力染藍，請按【見下頁

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另一方面，特斯拉為全球唯一整車+電池制造+自研晶片+全端軟件/算法的車企。該行判斷，特斯拉的核心優勢在於製造端技術持續突破，成本優化與生產效率改善，進一步增強定價能力與規模效應，看好公司的產業鏈競爭優勢、用戶規模擴大、以美國場景為主體的全自動輔助駕駛（FSD）技術變現前景等引領全球智能電動車變革驅動的估值溢價。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 目標價 買入 Non－GAAP

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