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【行業點睇】硅料價格高漲扭曲產業鏈博奕 光伏下游企業無啖好食

股樓投資 13:10 2022/07/23

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今年新能源產業的景氣維持熱度，成為少數未受經濟減慢影響的行業，然而行業旺，在產業鏈上未必所有企業都能受惠。其中，光伏上游的硅料價格高漲，令下游企業承受沉重的成本壓力，內地報道形容「上游日進斗金，下游叫苦連天」；另有業內人士更指，「光伏全產業鏈60%的利潤，都被硅料賺走了。」

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

事實上，今年多晶硅漲勢十分驚人，今年7月價格突破每千克300元（人民幣，下同）大關，較2020年6月上漲超過400%。得益於多晶硅量價齊升，相關上游企業的業績增長尤其顯著。內地上市的通威股份（滬：600438）上半年純利增速介乎304.6%至321.5%；大全能源（滬：688303）同期純利增長在335%至344.3%之間。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁

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據報道，進入7月光伏組件廠大面積停產、減產消息便在業內外不脛而走。此外，在組件價格回歸每瓦2元的情況下，下游電站開發商的積極性已經有所減退。分析指，若設備造價特別是組件價格太高，部分地區的項目已經無法承受，每瓦1.8元以上的組件價格基本項目很難落地，挽強虧本營運將會面臨未來審計考核問責的風險，即使收益不達標，冒風險做項目，也是不現實的做法。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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