【iPhone趕工】傳聞iPhone 14量產在即 富士康出萬元獎金招人

據內地報道，由於新一代iPhone量產在即，蘋果手機代工廠富士康已出動重金招工，返費工最高達到1萬元（人民幣，下同），每小時工則為28元。根據微信公眾號「富士康iDPBG鄭州招募」發布的《今年高峰已提前，返費高達一萬元》的推文，自7月17日面試起，有效出勤55天且在職90天的新員工，根據不同崗位有不同獎金，而製造部門關鍵崗位獎金為每人9,000至9,500元，最多能拿到1,0000元的返費。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

話說消息背後，源於代工廠需為衝刺新款iPhone量產的階段，而有券商研究報告指出，蘋果iPhone14系列正開始試產，計劃在8月量產，蘋果已經告知供應商預計上市後的初期銷量將高於iPhone13系列。資料顯示，今年秋天發布的蘋果iPhone 14系列將依舊提供4款機型，個別型號的硬件也會升級，尤其是在鏡頭規格上，光學性能表現得到顯著升級。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對萬元招工及新一代iPhone生產計劃等問題，富士康回應稱「不評論客戶及產品相關信息」。潮電智庫董事長孫燕飆表示：「手機行業正處於冰河期，但超過800美元的高端市場不減反增。一是手機換機周期的變長，增強了消費者購買高端手機的意願，使得iPhone購機周期拉長；二是由於國產安卓陣營手機廠商『內卷』得厲害，導致該陣營市場競爭力下降，蘋果面臨的壓力下降了。」

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛